Kicillof entregó 1.400 escrituras y convocó a sumar fuerzas para defender la Provincia

El encuentro, que se llevó a cabo en el microestadio Diego Armando Maradona del Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia, también contó con la presencia de los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis.

Las 1.421 escrituras gratuitas se gestionaron en el marco del programa "Mi Escritura Mi Casa", gracias a un trabajo articulado por la Casa de Tierras local y la Provincia, y beneficiaron a 1.007 familias del distrito. Con las de hoy, desde el inicio de la gestión, el gobierno bonaerense otorgó 150.000 títulos de propiedad.

Al dar la bienvenida, el intendente Mariano Cascallares agradeció la presencia de las autoridades y el trabajo comprometido con el Municipio para "hacer realidad el sueño y darle tranquilidad a tantas familias".

"Es un orgullo para nosotros poder ayudar a los vecinos a concluir este trámite que es dificultoso y costoso, y del enorme esfuerzo que hace la Provincia en este momento tan complicado para garantizar este derecho, porque sabemos del enorme recorte que la Nación viene haciendo -son unos 11 billones de pesos en este año y medio-, y la Provincia sigue trabajando y sigue avanzando", recalcó el intendente.

Asimismo, subrayó que "mientras el gobierno nacional cierra sucursales del Banco Nación, hoy vamos a inaugurar una sucursal de última generación dentro del Parque Industrial de Burzaco".

Por su parte, Kicillof revalorizó la puesta en marcha del programa provincial -lanzado en este mismo distrito en 2020- porque ha permitido que obtengan la preciada escritura, porque "todos sabemos que sin título de propiedad la familia no está segura y todo se hace más difícil".

"Hoy nos dicen que la escritura se puede comprar, que todo debe funcionar a través del mercado, pero una escritura cuesta dos o tres millones de pesos, y no todos tienen ese dinero para pagarlo. Milei dice que el Estado no debería existir, pero se olvida que cientos de miles de familias no tienen los medios para acceder a la escritura si no es con la ayuda del Estado", expresó el Gobernador.

En abierta confrontación, Kicillof señaló: "Lo voy a decir con claridad, el sistema que propone Milei, de que todo lo resuelva el mercado, que todo se haga por privados y que el Estado no exista más, el sistema que él llama libertad, significa dejar a millones de personas sin los derechos básicos, porque el que no los puede pagar no los tiene".

"¿Qué libertad es esa?, que solamente es libre, llamemos, de tener salud, educación y vivienda el que tiene una billetera gorda, el que es rico. Eso no es libertad, eso es una libertad trucha, es una libertad para los que ya tienen todo", refutó.

Finalmente, ya en tono de campaña, expresó: "Le advierto a Milei que en la Provincia no entra la motosierra, no nos van a destruir la educación, ni la salud pública, no vamos a permitir que dejen afuera del sistema a millones de bonaerenses".

"Estamos acá para renovar el compromiso de este gobierno para acompañar y para servir, hasta donde podamos, de escudo, de protección de todos los sectores agredidos por el presidente Milei", y convocó a todos a "sumar fuerzas para parar esta política económica, para frenar la crueldad y la extorsión a los gobernadores, para defender la Provincia".

En ese marco, además, se firmó un convenio del programa Mayores Bonaerenses Activos para fortalecer a los más de 80 centros de jubilados del distrito.