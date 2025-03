Diseñadora y vecina de Lanús cumplió su sueño de conocer a su ídolo de Hollywood

Todo surgió cuando Depp visitó al país, Frearman se enteró que lo iba a recibir el empresario argentino Jorge Corcho Rodríguez, de quien es amiga.

De esta manera, recordó que le mandó “un mensaje a Corcho que es su amigo y estaba en su casa. Pensé que no me iba a contestar y me contestó”.

La respuesta la sorprendió. La diseñadora indumentaria comentó que “ahí me dijo si me animaba a hacerle una campera a él y me morí”.

“De un día para el otro se la preparé y lo conocí en la casa del Corcho”, mencionó y manifestó que “no podía creer que Johnny era real, es super dulce”. En diálogo con Diario El Sur, describió que “estaba re nerviosa pero él hacía chistes”.

En noviembre de 2023, comenzó su carrera de una manera muy llamativa, gracias a las redes sociales se hizo conocida por realizar una réplica de un famoso blazer de Taylor Swift, en el marco de la visita de la cantante a la Argentina.

Según el portal, Frearman subió un video con el abrigo a TikTok y causó sensación y posteriormente en ventas. Hasta ese momento trabajaba en una perfumería y decidió renunciar.

“Empecé cuando era chiquita a customizar mi ropa, le ponía tachas, brillos, la pintaba. Y lo hacía porque quería que la ropa fuera diferente, no me conformaba con lo que podía comprar”, rememoró.