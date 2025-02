Dos malas noticias para Quilmes en cuanto a incorporaciones

La primera mala noticia es la de Javier Iritier, mediocampista de 30 años, que no será el refuerzo que esperaba el Cervecero por no haberse puesto de acuerdo. Tras varias negociaciones, el Decano decidió retirarse de las conversaciones por el jugador, quien actualmente milita en Chaco For Ever. Iritier, ex Estudiantes de La Plata, Huracán, Aldosivi y Tigre, tuvo una destacada última temporada en el Albinegro, disputando 33 partidos, anotando dos goles y brindando una asistencia. La expectativa era alta por su incorporación, pero finalmente no se concretará.

Por otro lado, Mariano Miño, otro de los volantes ofensivos apuntados por Quilmes, tampoco se sumará al plantel. Tras una segunda oferta formal por el jugador, la negociación no avanzó. Miño, que era el reemplazo buscado tras la caída de la negociación por Franco Alfonso, tendrá un destino lejos de la región. La propuesta mejorada presentada por el club no fue suficiente para concretar el acuerdo, lo que deja al equipo sin uno de los refuerzos clave que había sido identificado para la temporada.

Con estas dos bajas en la lista de refuerzos, Quilmes deberá redoblar esfuerzos en la búsqueda de alternativas para reforzar su mitad y encarar de la mejor manera el campeonato que se aproxima. Por lo pronto, el encuentro amistoso frente a Deportivo Merlo dejó buenas sensaciones entre los titulares, pero ciertas dudas en el recambio.