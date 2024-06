El asesinato de una jubilada que permanece impune en Lanús

Se trata del homicidio de Elsa Di Paolo, quien fue muerta a golpes y maniatada de pies y manos en su casa de Almeyra 2800, de Remedios de Escalada, el 7 de diciembre de 2020.

Al respecto, Silvia, la nieta de la víctima, indicó que el fallecimiento a “nosotros nos cambió la vida. Mi abuela era súper presente y nadie la tenía abandonada”. “La cuidamos del Covid tanto tiempo y después vino alguien al que no le importó nada y la mató”, expresó con tristeza y bronca.

También, consideró que a la mujer “la mató alguien que la conocía y nadie hizo nada”. Asimismo, en diálogo con Diario Conurbano manifestó su sospecha de que los supuestos asesinos fueron capturados en un operativo: “Fueron detenidos por entraderas a otros abuelos, no por el caso de mi abuela”, aclaró.

Además, subrayó que “para decir que fue fulano hay que tener pruebas y nadie quiere hablar”.

Asimismo, denunció irregularidades en la autopsia. En ese sentido, comentó que “después de mucho tiempo nos dieron los resultados de la autopsia que dio negativo. Me dijeron que no había rastros de los delincuentes, solamente los de mi abuela, y que no se podía hacer nada”.

En tanto, cuestionó a la policía porque “hizo todo mal. Cuando llegamos a la escena del crimen había mucha gente, entonces qué huellas iba a levantar la científica”.

Los asesinos de Elsa saltaron un muro, unas rejas bajas, rompieron el tejido e ingresaron a la casa donde vivia. La mataron a golpes y la maniataron de pies y manos. Y tras huir, siguen impunes, a más de tres años de cometido el asesinato.