El Cervecero, con el objetivo de retomar al camino de la victoria en la Zona A de la Primera Nacional

El Cervecero tuvo una semana con mucha autocrítica y caras largas, luego de la penosa actuación en el duelo contra el Santo, así que espera cambiar la racha en Puerto Madryn, con lo que implica un viaje largo y un cansancio mental, pero para Rondina nada es imposible y trabajó intensamente con el equipo que tiene a las órdenes, sin Tévez ni Allende, este último por cumplir dos fechas de sanción.

Tampoco podrá contar con Santiago Puzzo, Mirko Juárez y Lucas Alfonso los cuales fueron convocados a la Selección Sub 20 del Ascenso para los partidos ante Japón y Corea del Sur, a los mandos de Claudio Gugnali. Debido a que formarán parte de la gira asiática de seis amistosos con el Sub 20, no estarán en Madryn junto al el Decano.

Por consiguiente, los juveniles Lucas Romeo, Julián Gurzi y Federico Mazzurco, quienes han entrenado en las últimos días con el primer equipo, podrían ser parte de la nómina de jugadores que viajarán a Chubut.

Al tiempo, Rondina aún no tiene definidos a los reemplazantes de los expulsados Tévez y Allende, así como tampoco se ha definido si jugará el delantero Axel Batista, el cual padece una molestia en la rodilla derecha, así que está en observación.

En otro orden, el volante Marcos Enrique pidió disculpas en su red social Instagram por su actitud al salir del campo de juego y escribió un sentido mensaje, en pos de calmar los ánimos: "La impotencia y la frustración de no poder devolverles lo que merecen me hizo cometer el error sin querer. Juntos somos más fuertes, y siendo fuertes podemos lograr todo lo que nos propongamos. Semana a semana vamos a darlo todo para justificar estas palabras en el campo de juego, llevando a Quilmes a lo más alto. Gracias a todos y ¡vamos nosotros!".