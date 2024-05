El Mate sale a la cancha y quiere dejar todo atrás

Una derrota, una empate y una victoria, así llega el Tricolor al encuentro de la Barranca. Los locales comandados por Gustavo Pinto llevan seis en fila sin perder, pero los últimos dos fueron igualdades, algo que posibilitó que Excursionistas y Los Andes se paren un puesto más arriba en la tabla de Primera B. Justamente, el último encuentro ha dejado huellas en el Criollo.

"Manifestamos nuestro total rechazo y no aceptación a las versiones públicamente realizadas por la página oficial del Club Sportivo Dock Sud, atento a que las mismas no solo son agraviantes hacia nuestra institución, sino que además carecen absolutamente de veracidad alguna", afirma la CD del Mate en un comunicado que hizo público luego de que su par de Dock Sud presentara una carta en sus redes sociales con fuertes acusaciones.

Los del Darsenero acusan al club de la barranca de estar gerenciados, de actuar violentamente contra la prensa partidaria del Docke y contra su plantel, al que no le habrían permitido ducharse, dejándole los vestuarios sin agua luego del partido. "Desmentimos absolutamente el perjuicio que manifiestan contra el plantel profesional, dado que las instalaciones sanitarias no están sectorizadas, es decir que la misma cañería alimenta el vestuario visitante, el vestuario de los árbitros y el vestuario local, incluso por la disposición de los tanques de agua, el primer vestuario en recibir el agua es el visitante y por ende si se cortara el agua se verían afectados en su totalidad los demás vestuarios, cosa que no ocurrió", explicó el club Criollo.

Además, respecto de cierta suspicacia que dejó entrever el comunicado del Docke sobre la actuación arbitral, desde el Mate afirmaron: "Queremos dejar bien en claro que no solo que no compartimos la misma, sino que además somos totalmente ajenos a esto y si existe de parte de ustedes algún tipo de queja deberían redireccionarla a los órganos correspondientes. Esta comisión directiva, la cual está compuesta en su totalidad por socios de más diez años de antigüedad, y que día a día realiza un enorme esfuerzo por llevar de la mejor manera el club adelante, no puede aceptar bajo ningún punto de vista que se intente mancillar su buen nombre y el de la institución con mentiras infundadas"