El enojo de Beto Casella que dejó en evidencia al aire

"Hasta que no baje el frío, voy a trabajar a desgano, ya está...", alertó Beto, sobre el comienzo del programa. Y sobre los dichos del conductor, visiblemente molesto con lo que estaba sucediendo en el piso del estudio, reaccionaron con un "no, Beto... Hastag una estufa para Beto". Y ese comentario de los panelistas dio pio a que Casella explique, más en detalle, el motivo de su malestar.

"¿Por qué tengo que venir en pulóver a trabajar?", preguntó Beto, al aire. "Yo me voy a poner pulóver", se le escuchó decir a Daniel Gómez Rinaldi, uno de los integrantes del panel del mítico programa del prime time. "Quiero venir en remera. ¿No puedo venir en remera?", preguntó el capitán, en voz alta.

"¿Querés que hable con Romay (Alejandro?", le consultó, en tomo de brome Joe Fernández, a fin de intentar relajar la situación. Y Beto fue claro en su respuesta: "si estuviera Romay, no pasaría esto... ". ¿Querés una estufita acá?", le preguntó Edith Hermida a Casella. Y el comunicador amplió su necesidad.

BETO SIN PELOS EN LA LENGUA

"No, no quiero una estufica acá... Como en todos los estudios de todos los canales, vos entrás y hay un clima como para laburar en remera o camisa, no tenés que venir en pulóver. Mirá todos los que están atrás, mostralos, todos abrigados. ¿Qué tengo que venir en buzo a trabajar?, ¿cuántas veces lo hablamos?, ¿18?", agregó Casella.

"No Beto, no trabajes a desgano, te necesitamos...", le comentó Edith. "La idea es tranquilarse, Beto", aportó, por su parte, Horacio Pagani. "Estoy tranquilo...", atinó a decir, Beto. "Esto no puede estar pasando, que Horacio te esté tranquilizando a vos, Beto. De verdad, me parece un montón", comentó Enzo Aguilar, otros de los integrantes del equipo.

Varios minutos después, resignado por la situación sin resolución, Casella atinó a ponerse una camperita. Y continuó con el programa con un look que no tenía para nada previsto.