El último plenario de defensores del pueblo del país se realizará en Lanús

Mancebo reveló que la decisión se aprobó en la comisión directiva, que recibirán a Ombudsman de todo el país, provinciales y municipales y algunos defensores de Europa. "La idea es declararlo interés municipal, son dos días de trabajo y es muy importante para nosotros", destacó al respecto.

Por otra parte, Mancebo se refirió a los reclamos que reciben de los vecinos del distrito y mostró su disconformidad con la empresa Edesur ya que "no solo presta un mal servicio, no responde los informes que solicitan y no mejora su prestación". También cargó contra el ente regulador y su mala performance.

"No hay respuestas de Edesur, no extraña la desidia. Pedí información sobre la inversión necesaria en el distrito. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) contestó de manera vaga, el ente no funciona como debería", afirmó el funcionario.

En tanto, indicó que "hay un plan de inversión para Edesur que va a terminar pagando el usuario", advirtió y reforzó en que en la primera reunión con el ente regulador les indicaron que iba a haber aumentos y que eduquen a los vecinos.

"A la Secretaría de Energía también le planteé que no veo que esté la inversión realizada a pesar de que siguen cobrando tarifas más elevadas", agregó Mancebo quien señaló que el reclamo por el servicio de luz es de los más recibidos en la Defensoría y dijo que es necesario que los usuarios también lo realicen en el ENRE.

También manifestó que reciben reclamos sobre empresas de medicinas prepagas por falta de insumos y algo que preocupa mucho como la falta de entrega de medicamentos oncológicos. "Avanzamos con un pedido de informes sino será un recurso de amparo. Hay demoras y negativas en estudios", añadió.