En Brown creen que "todavía se puede" salvar la categoría

El cierre de la primera mitad, con un empate ante Chicago y con la derrota de Atlético Rafaela como guiño, les dejó algo de esperanza y la sensación de que no están tan lejos de una zona mejor. "Quizás, ganando un par de partidos nos podemos prender, lógicamente eso nos costó pero estamos convencidos de que podemos. A Brown no le ha tocado muchas veces esto ganar un solo partido en un semestre, en el fútbol argentino todo se vive de una manera distinta, cuando perdés dos partidos seguidos es una tragedia, en otros lugares donde me tocó jugar como en Croacia esto se vive distinto. Acá si no salís campeón a veces no pasa nada, pero si descendés es sinónimo de muerte pero aún con este contexto yo te puedo asegurar que estamos completamente convencidos de que no vamos a descender y que lo vamos a sacar adelanté", manifestó el volante central.

Además de confesar que la salida de Vico del banco de suplentes fue un golpe duro para el plantel, el mediocampista también aclaró en diálogo con Política del Sur: "Hoy vino un cuerpo técnico nuevo y el equipo logró mejorar a pesar de que el resultado no es el que queremos pero sentimos que hubo una mejora dentro de lo que estábamos haciendo, estamos convencidos de que podemos sacar la situación adelante nos quedan muchas finales por delante y estamos convencidos de que todavía se puede".

Finalmente, a modo de balance de lo que ofrece la segunda división de cómo se mueven los de Adrogué en la misma, Desio explicó: "La categoría es muy pareja, el último tranquilamente le puede ganar al primero, quizás tenemos esa suerte de ver que nuestros rivales están cerca en los puntos pero hubo un momento en el que hablamos dentro del vestuario donde decidimos dejar de mirar a los rivales y concentrarnos en nosotros"