En el Mate guardan "pequeñas esperanzas"

Todo lo emocionante que es un desenlace como este, en el que hay tres equipos con posibilidades de salir campeón y un empate puede alterar todo no oculta un balance puertas adentro, donde al menos en La Barranca saben que, luego de haber sido punteros en varias ocasiones, hay algo de responsabilidad propia en ser el equipo con menos chances matemáticas de los tres.

En ese mismo sentido, el guardametas criollo remarcó en Solo Ascenso: "La verdad es que perdimos puntos y tendríamos que tener mínimo seis puntos más. No tendríamos que estar sufriendo tanto, pero esto es fútbol y se dio de esa manera. Tenemos pequeñas esperanzas, pero hay que sumar por la tabla general y vemos qué pasa a futuro".

Se viene Excursio y, en comparación con los adversarios que tendrán que enfrentar el Milrayitas y Cole, es sin dudas el que más complicaciones puede llegar a traer. Sin embargo, Tello afirmó: "Son todos los rivales complicados. Todos te pelean de igual a igual y va a ser un partido jodido porque ellos están ahí arriba. Están peleando el torneo y va a ser un lindo partido para el que lo veo".

Finalmente, sobre sus serias posibilidades de volver a Gimnasia de Mendoza, club dueño de su pase que compite en la Primera Nacional, el golero aclaró: "Están negociando entre los clubes y no sé mucho más. No puedo decir mucho, pero sé del interés y vamos a ver que se da. Por suerte estoy a la expectativa de todo, pero ya no depende de mí, todo está en las manos de la negociación de los clubes".