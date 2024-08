En Tristán Suárez ya ponen la mira en San Miguel

El 2 a 2 ante Ferro mostró a un Lechero capaz de aprovechar las chances que tiene, pero, sobre todo, capaz de defender con uñas y dientes lo conseguido. Metió todo en el primer tiempo, donde marcaron sus dos goles y recibieron los dos goles del rival, pero aguantaron bien en la segunda mitad la embestida de un Verde que tenía la obligación de ir a buscarlo ante su gente. El punto le sirve para sumar y sostenerse en esa líneas de flotación entre los puestos de descenso y los de reducido, donde anida desde hace varias jornadas.

Sin lesionados ni suspendidos, este martes tendrán su segunda práctica semanal con la mente puesta en lo que será el encuentro del sábado ante El Trueno. Los de Polvorines vienen de imponerse por 2 a 1 ante All Boys como locales, donde hasta ahora no conocer la derrota. Pero, fuera del Estadio Malvinas Argentinas, perdió cuatro de sus últimos seis partidos. El dato no hace más que incrementar las esperanzas de un Lechero que quiere meterse en la gran pelea, pero que tendrá al tercero en la tabla y deberá hacerse valer.