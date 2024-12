Enzo Tamborelli quiere "que Talleres sea protagonista"

En diálogo exclusivo con Solo Ascenso, Tamborelli expresó su satisfacción por este nuevo desafío en su carrera. "Muy contento por esta oportunidad. Era lo que yo buscaba en lo personal, así que estoy agradecido", comentó el jugador, quien disputó 12 partidos y marcó un gol en su paso por el conjunto chaqueño.

El defensor recordó su experiencia en Chaco For Ever como un aprendizaje valioso. "Fueron momentos buenos y malos, pero me quedo con el final del torneo, donde pude sumar minutos y mostrar el esfuerzo de todo el año. Estoy muy agradecido a los dirigentes y a la gente que me recibió tan bien", señaló.

Respecto a su decisión de sumarse al Albirrojo, Tamborelli destacó varios factores que influyeron en su elección. "Tomé la decisión junto a mi familia por muchas razones personales, pero también porque me atrajo el proyecto del club para 2025 y la confianza que depositó en mí el cuerpo técnico. Es una linda oportunidad para ayudar al club a seguir creciendo, poner a Talleres en los puestos más altos y ser protagonistas", concluyó el defensor, con expectativas renovadas para la próxima temporada.

Talleres sigue enfocado en reforzar su plantel y preparar un equipo competitivo que aspire a pelear por los primeros lugares en la categoría.