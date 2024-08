Escudería de la región, de festejo por el triunfo en las TC Pick Up

Aguirre dominó en la final en el trazado platense se afirma como candidato en el certamen y con su victoria, la primera para la marca Chevrolet, ya se aseguró el pasaje a la Copa de Oro y es uno de los que cumplió el requisito excluyente de ganar al menos una carrera.

Tras bajar del podio y con mucha emoción por su aporte triunfal al Canning Motorsport, Aguirre soltó: "Estoy feliz por este triunfo, que es el logro del equipo que me dio una camioneta increíble. Siempre estuve adelante y el funcionamiento fue óptimo. Esta carrera es una recompensa de lo que me pasó en San Juan y me alegro de que finalmente me llegó la victoria".

De momento, los pilotos que van por la corona del TCPK son: Mariano Werner, Gastón Mazzacane, Aguirre, Matías Rodriguez, Andrés Jakos, Rodrigo Lugon, Hernán Palazzo, Julián Santero, Todino, Mauricio Lambiris y Javier Jack.