Esteban Echeverría: vecinos se mudan por la inseguridad

Lejos de la profunda conmoción provocada por el asesinato a golpes de Daniel Velázquez, el jubilado de 81 años de Luis Guillón, la sucesión de hechos que a diario se comunican y alertan vecinos y comerciantes en redes sociales y grupos de WhatsApp, volvieron a poner a la seguridad como la principal preocupación ciudadana de los echeverrianos, por encima de otras problemáticas también acuciantes como el aumento de los precios, suba de tarifas, falta de trabajo y tantas más.

Falta de presencia policial, promesas incumplidas y un Centro de Monitoreo que deja mucho que desear fueron algunas de las críticas que los contribuyentes endilgan a la gestión del intendente Fernando Gray, a quien le piden que "deje antes de atender cuestiones sobre el valor del boleto de pasajeros, como se lo vio por Constitución, o la suba de tarifas, y se dedique a resolver los problemas de sus vecinos", entre los que agregaron calles destruidas y veredas rotas, escasas rampas para discapacitados y un "muy deficiente" servicio de higiene urbana.

Nadie parece estar a salvo. El robo a la joyería La Perla, ubicada en Alem al 200, Monte Grande, en el corazón del principal centro comercial del distrito y a tres cuadras del Palacio Municipal, encendió la bronca entre los comerciantes. Ezequiel Barquín, presidente de Comerciantes Unidos local (CUEE) apuntó que "cada vez tenemos menos clientes, al margen del contexto económico que atravesamos, porque la gente tiene miedo de venir a hacer compras acá".

Ante esta realidad, el dirigente criticó la desidia de las autoridades y cuestionó "si esperan que los privados terminen de hacerse cargo de la seguridad para revertir esta situación, pagando adicionales o contratando vigilancia".

"En estos más de 20 años que nos gobierna Fernando Gray, los centros comerciales no sólo no han evolucionado sino que se fueron destruyendo, con calles y veredas rotas, sin presencia policial, caos de tránsito y descontrol de estacionamiento. Sin embargo, a nuestro Intendente parece que le interesa más ocuparse de hacer una encuesta sobre el precio del boleto de pasajeros en Constitución, participar de audiencias por la suba de tarifas u ocupar cargos en la red de Mercociudades, temas que podría atender si tuviera resueltos las asignaturas pendientes que tiene en el distrito donde gobierna hace más de 20 años. Parece estar desconectado de la realidad de quienes somos sus vecinos", agregó.

En ese sentido, el dirigente recordó que hace unos meses anunciaba, junto a autoridades policiales, el desembarco de la Fuerza Buenos Aires, con la que reforzaría la vigilancia de proximidad, pero hasta ahora nada de eso ha ocurrido. "Estamos en una etapa en que descreemos de la política y de toda promesa", disparó quien le ha pedido a Gray innumerables audiencias y hasta ahora nunca lo ha recibido.

"Por todo esto, y tristemente lo digo, es que en este último tiempo escuchamos como muchos ponen sus casas en venta, a pesar de que están desvalorizadas por la inseguridad, para irse a vivir a Ezeiza, San Vicente o Cañuelas, donde ven que las gestiones atienden estos temas", concluyó Barquín.

En tanto, en las redes sociales y grupos de WhatsApp, los vecinos volvieron a alertar sobre robos a la salida de los cajeros automáticos, donde son sorprendidos por delincuentes que se hacen pasar como vendedores callejeros o personas en situación de calle.

"Es terrible lo que se vive, y los que supuestamente están para cuidar las cámaras en la municipalidad estarán tomando mate por que no ven un solo robo, todos sabemos que la orden del Municipio es no dar aviso a la Policía para que no quede como que Echeverria es inseguro y cuidar la imagen del Intendente, pero esto ya se fue de las manos", es uno de los tantos comentarios que circularon.

En otro posteo, una vecina se quejó diciendo: "El intendente Fernando Gray está ocupado en ir a las marchas, hacer encuestas, se olvidó que tiene que trabajar en el municipio, Esteban Echeverría es un desastre".