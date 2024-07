Esteban Gini estará presente en la octava edición del Desafío de las Estrellas

El piloto Gini tuvo que esperar 107 carreras para alcanzar la victoria en el TC y lo logró en junio en Rafaela, y en la siguiente competencia en Posadas avanzó 29 posiciones desde el puesto 40 hasta el undécimo y fue uno de los volantes que más progreso tuvo en dicho trazado.

Ahora se viene la competencia en el Villicum, pero el renovado Toyota Camry para el piloto de Quilmes deberá esperar una fecha más para salir a pista, y se postergó su estreno para Buenos Aires, según confirmó el titular del equipo, Soljan.

"Teníamos idea de debutar en San Juan, pero a la hora de terminar distintas conexiones como la entrada de aire y la del flujo de aire al motor y con los elementos de fibra de vidrio nos demoramos un poco. Ibamos a llegar con algo no tan prolijo como queríamos y lo hable con Gini, quien me dijo que no tiene ningún apuro y que le parecía bien estrenar el Camry en Buenos Aires", planteó Soljan en diálogo con Carburando.