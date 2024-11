Federico Scurnik, satisfecho con el resultado obtenido

El orientador, a lo largo del proceso, sabía de antemano que el Azul debía quedarse en la B y que ya no tenía que mostrar la imagen de un elenco de la Primera C, y si bien algunos resultados no fueron los esperados, para el Ruso lo más importante fue la buena adaptación y la permanencia: "Fue un muy buen trabajo de los jugadores y de los tres cuerpos técnicos que estuvieron al frente".

El ex arquero estrella de Sanma, devenido en entrenador valoró esta oportunidad como DT al frente del Azul, lo cual es un salto de calidad y experiencia notable para él y así lo manifestó en diálogo con Sólo Ascenso: "Pude armar un gran grupo de trabajo para complementarme, y que nuestro trabajo rápidamente se vea reflejado en el campo, así que quedé muy satisfecho y agradecido en esta primera experiencia".

Los futbolistas volverán a los entrenamientos en el Francisco Boga el próximo lunes y entrenarán hasta el miércoles 18 de diciembre.

Desde esa fecha quedarán licenciados para pasar las Fiestas en familia y el viernes 3 de enero se juntarán nuevamente para dar forma a 2025.