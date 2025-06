Feria anual por el Día Internacional del Medio Ambiente en Berazategui

En ese marco, los estudiantes organizaron y llevaron adelante distintos talleres que incluyeron gestión de residuos, eficiencia energética -con el nuevo equipamiento que adquirió la escuela: generadores fotovoltaicos y eólicos; y bombas sumergibles solares- y reciclaje, entre otras propuestas lúdicas e informativas.

Daiana Cabrera, a cargo de la Huerta Municipal, comentó: "Queremos involucrar a los chicos de las escuelas en el cuidado del medio ambiente y animarlos a generar huertas. Esto tiene que ver con el compromiso del intendente Juan José Mussi de cuidar el medio ambiente y fomentar estas iniciativas. Hoy, la Huerta de Bera está participando con talleres de compostaje, reciclado de yerba y armado de huertas, de manera rápida y sana. Los chicos y chicas están comprometidos, se informan y los llevan a la práctica".

Por su parte, Claudio Cerrato, profesor de la institución, resaltó: "Esta iniciativa surgió de un proyecto de estudiantes de la escuela, que se institucionalizó y se realiza con el objetivo de convocar a universidades, asociaciones civiles, y demás instituciones y organizaciones para que se acerquen a comentar de qué forma cuidan el medio ambiente. Tenemos un proyecto de reciclaje de residuos plásticos de la escuela, en conjunto con el Programa Municipal Berazategui Recicla".

Y destacó: "Nos llena de orgullo ver a adolescentes de 4to año con muchas ganas de arrancar y continuar este proyecto. El planeta es uno y hay que cuidarlo, no hay otra alternativa. Y si no lo hacemos entre todos, no vamos a poder lograrlo".

Ian Verni, uno de los estudiantes que participó activamente en la jornada, expresó: "Hicimos un huerto, plantamos puerro y remolacha. También limpiamos y reciclamos hojas secas. La pasé genial; hay muchos niños que no conocen sobre el cuidado del medio ambiente, así que es bueno hablar de esto", aseguró.