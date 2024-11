Fernando Gwozdz se clasificó al Mundial de J70

Luego de quedarse con dos competencias en el Mediterráneo, integrando la tripulación de la embarcación argentina From Now On, el navegante quilmeño Fernando Gwozdz inició su temporada sudamericana de manera prometedora al alcanzar dos logros significativos. Primero, como parte del Pisco Sour, logró una sólida victoria en la regata Off Valparaíso de Chile. Además, el último fin de semana, en aguas de Olivos, culminó en el quinto lugar del Campeonato Argentino de la Clase J70, que quedó en poder de los hermanos Parada-Engelhard. Con esta posición en el Top Five, Gwozdz, surgido del Club Náutico Quilmes, se aseguró su clasificación para el Mundial que se disputará en el Río de la Plata a fines de octubre del próximo año.