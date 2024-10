Fineschi se impuso en una nueva edición de los 200 Kilómetros de Buenos Aires del TC 2000

El piloto quilmeño reconoció: "Esta victoria significa mucho en mi carrera porque no abundan los triunfos, y más en carreras como esta". Logró el sexto triunfo en la categoría.

Luego de ganar una nueva edición de los 200 Kilómetros de Buenos Aires del TC 2000, el quilmeño Damián Fineschi habló sobre este nuevo éxito en la competencia endurance, en la que brilló junto a la conducción alternada con Agustín Canapino, a bordo del Chevrolet Cruze del equipo oficial Pro Racing. "Esta victoria significa mucho en mi carrera porque no abundan los triunfos, y más en carreras como esta. Cuando los gané en 2019 no sabía si se iba a volver a repetir, pero en esta competencia me volví a ilusionar", sostuvo el volante de la región.