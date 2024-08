Florencio Varela dio un paso más en la Copa Buenos Aires

El halago en el clásico zonal fue ajustado pero evidenció una supremacía notable, a partir de un juego colectivo lúcido y, especialmente, una capacidad de abroquelarse para evitar cualquier intento de reacción del adversario.

La figura del compromiso fue Ariel Oflaherti, quien aportó un doblete para la visita, mientras que el Naranja tuvo al artífice de su grito en la estampa de Germán Ramírez, una pieza de experiencia en la plantilla.

Así la situación, los varelenses llegan a la próxima ronda y sueñan en grande con la coronación, aunque deberán revalidar credenciales frente a elencos de mayor valía, dado que ahora se suman a la competencia aquellos que militan en la elite de la disciplina del palo y la bocha.

Y otro que seguirá su camino es Ducilo B, que no tuvo mayores dificultades para despachar por un certero 3 a a 1 a Santa Bárbara B en La Plata.

La clave para el vencedor estuvo en nunca desesperarse, más allá que corrió con muchas sanciones y jugadores que tuvieron que salir por varios minutos. Y así construyó una victoria elemental de la mano de Julián Villari, que rompió la red en dos ocasiones, y Alejandro Pascuali, que brindó una unidad. En tanto, Gabriel Bertoia descontó para los de la capital bonaerense.

Por lo pronto, restan un par de juegos, a sostenerse el miércoles, y entre ellos estará el clásico regional entre Martín Güemes y Quilmes High School, en Florencio Varela, ambos con la expectativa de ganar y quedar en el lote de privilegiados para lo que sigue en el itinerario. A su vez, otro choque que falta es el que protagonizarán, el mismo día, Lanús y Ferro B.

¿Qué ocurrió con el resto de la grilla durante el fin de semana? Cerro Pilar goleó a San Fernando por 4 a 0; mientras que Estudiantes de La Plata no tuvo contemplaciones con Campana BC y sentenció un inapelable 8 a 0. A su vez, Ferro diseñó el tanteador estelar con un 15 a 0 que dejó completamente ensombrecido a Municipalidad de La Matanza.

En paralelo, hubo un par de empates, que se definieron mediante penales australianos: Sitas derrotó a Banco Provincia B tras el 2 a 2 en tiempo reglamentario; misma lógica que la propinada por Gimnasia y Esgrima La Plata frente a SAG Lomas de Zamora luego de un 1 a 1 en cancha.

Por otro lado, dos partidos no se disputaron por la no presentación de equipo, el ya estipulado entre Quilmes y Tristán Suárez, donde el Cervecero no participó y por eso clasificó el Lechero, y el de Puerto Nizuc, que no tuvo delante a Luján RC, que decidió no afrontar el cotejo.