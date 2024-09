Gómez habló de Talleres y de la Primera Nacional

El empate, con la marcada superioridad que tuvo el primer tramo, mostró otro Talleres. Pero el declive que permitió el empate de los de Floresta dejó dudas y mucho para analizar. "Más que un tema mental, creo que se trató de una cuestión de ritmo. Empezamos bien, pero no pudimos sostener el rendimiento de los primeros minutos. Hubo un tramo del partido en el que no logramos manejar la pelota, y eso es clave. Cuando no podés mantener el ritmo, tenés que tener la posesión para que el rival no te haga daño", señaló el entrenador.

El técnico subrayó que el equipo está obligado a corregir estas falencias si quiere mantenerse competitivo en lo que queda de la temporada. A pesar de los errores, también destacó los puntos positivos del último partido y expresó su deseo de consolidar lo que el equipo hizo bien en ese encuentro. "Queremos repetir lo bueno que hicimos y mejorar en todo lo que nos equivocamos", agregó en diálogo con Política del Sur.

Además, fue autocrítico con lo sucedido en la última jornada: "No podés permitirte regalar puntos como nos pasó el fin de semana. Si All Boys nos hubiera dominado, lo entendería, pero no fue así. Fuimos mejores durante casi todo el partido, generamos más situaciones de gol, y aun así, ellos nos llegaron tres o cuatro veces y nos marcaron dos goles".

El técnico concluyó con una reflexión sobre la doble competencia que enfrenta Talleres, dividiendo esfuerzos entre la liga y la Copa Argentina. En su opinión, el enfoque principal debe estar en el torneo local. "Lo más importante es el campeonato. Podés competir en la Copa Argentina, pero si descendés, eso no sirve de nada. Jugar la copa es algo lindo, pero tenemos que centrarnos en lo fundamental", advirtió, sugiriendo que para poder afrontar múltiples competencias de manera eficiente, el equipo necesita un plantel amplio y preparado tanto en lo físico como en lo táctico.

Consciente de las exigencias de la temporada, el entrenador de Talleres dejó claro que su equipo deberá mejorar en varios aspectos para mantenerse en la lucha, evitando los altibajos que lo han afectado recientemente.