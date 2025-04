Kalinksi: "Salió bien, pude entrar y convertir"

Desde el inicio, el Cervecero demostró la intensidad y el compromiso que su hinchada esperaba. El equipo salió a la cancha decidido a imponer condiciones, algo que fue reforzado por las palabras de su entrenador. "Nos dijo que juguemos, que hagamos valer la localía, que intentemos y arriesguemos. Que cuando nos lo proponemos y estamos enchufados, somos más que el rival y lo demostramos", destacó Enzo Kalinski en conferencia de prensa.

El mediocampista fue una de las figuras destacadas del encuentro. Tras superar una lesión, Kalinski volvió a la titularidad con una actuación destacada. No solo se mostró sólido en el medio campo, sino que además se dio el lujo de anotar uno de los goles, un tanto que simboliza tanto su regreso como el momento de confianza que vive el equipo. "Me siento más cómodo jugando desde arranque, pero en lo personal sentía que volvía de una lesión y que ya había tenido otra en el isquio derecho, quizás no tenía que ir de arranque porque era arriesgar. Hablamos con Sergio, decimos ir desde el banco y salió bien. Pude entrar y convertir", expresó el jugador.

Este triunfo no solo reafirma el buen momento del Decano, sino que también reafirma la idea de que, cuando están concentrados y comprometidos, el equipo tiene la capacidad de competir contra los mejores. Así, sigue avanzando en la divisional y ahora puso el foco en Los Andes, rival de la fecha 10 del torneo.