Gonzalo Pérez: "Luchamos parejo con el rival, pero hubo recursos que no aprovechamos"

El oriental, quien llegó en agosto de 2023 a las filas Granates, indicó que el conjunto de Ricardo Zielinski hizo todo lo que tenía que hacer, pero hubo momentos en que no aprovechó del todo el momento ideal del partido, que fue en el primer tiempo: "Tuvimos muchas situaciones y ahí es donde no aprovechamos los recursos. No nos debemos nada, dimos lo máximo. Le agradecemos mucho a la gente por todo lo que nos acompañó y nos sigue bancando. Queremos que se queden tranquilos que este grupo va a seguir adelante para terminar de buena manera el torneo".

Pérez indicó que en el segundo tiempo el Granate estuvo un poco más cerca de un nivel ideal ante Cruzeiro y que el empate estaba al alcance de la mano: "Se hicieron todos los méritos pero no aprovechamos los momentos claves".