Integrantes de cooperadoras escolares participaron de una capacitación

El encuentro se dividió en cuatro grupos de trabajo: escuelas con cooperadoras activas, para preparar la Asamblea Ordinaria 2024 e información sobre trámites bancarios y AFIP; establecimientos que necesitan reorganizar sus cooperadoras; aquellos que necesitan conformarlas; y, por último, un taller para asesores.

En este marco, Mussi expresó: “A veces me cruzo con directoras que me dicen muy contentas ‘tenemos una cooperadora escolar bárbara”. Esto es fundamental, porque son un mecanismo de defensa especial de la educación pública, gratuita, igualitaria y abierta a todos los sectores de la sociedad. Les agradezco por lo que hacen y les pido que no aflojen”.

En tanto, el presidente del Consejo Escolar, Fernando Cardozo, aseguró: “Mi agradecimiento a las cooperadoras es por su compromiso, por estar todos los días apoyando y ayudando a la escuela pública y la educación de nuestros pibes. Nos enorgullece el trabajo que hacen en Berazategui”.

La actividad también contó con la presencia del secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad, Federico López; además de la directora provincial de Cooperación Escolar, Rosana Merlos; y la subdirectora, María José Parejo, quienes estuvieron a cargo de los grupos de trabajos.