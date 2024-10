Joaquín Molina: "El que entra tiene que sentir la camiseta con el corazón"

Desde las juveniles del Criollo, Molina es un joven valor que se ganó su lugar a fuerza de goles y buenos rendimientos con sus compañeros. Motivo el cual lo llevó a tener la chance de integrar las prácticas del plantel de Primera hace varios meses y este fin de semana tuvo su bautismo en las competencias oficiales.

"Es una alegría enorme, más ganando un partido así. Es el sueño de cualquier chico, esta toda mi familia en la tribuna acompañándome", contó en declaraciones con El Informante Sur, en relación a un momento que se guardará en su mente y jamás se olvidará.

"Estoy muy contento. Mira lo que es la gente. Hoy salió todo muy lindo. Jugar con estos profesionales y ganar, me siento muy contento. Esto es gracias al cuerpo técnico, a mis compañeros que siempre me dan una mano y están a disposición de todos los chicos. Y sobre todo a mi familia, que me bancó siempre", contó a plena emoción Molina, que por último se despidió contando sobre el puñado de minutos que le tocó jugar en el segundo tiempo: "Es la ley del club, el que entra tiene que sentir la camiseta con el corazón y dejar todo".

Con vistas a lo que se viene, para el Criollo sigue la difícil misión de recortarle 4 puntos al líder Colegiales, con 9 en juego. Para los conducidos por Adrián Czornomaz se viene Acassuso la próxima jornada.