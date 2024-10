José María Bianco y su vínculo con Arsenal no están asegurados

Bianco, quien asumió como DT en un momento crítico del campeonato, expresó su alegría por haber cumplido su promesa de salvar al equipo. "Me pone muy contento haber logrado el objetivo. Vine a este club para ayudar a una institución que quiero mucho. Todo esto es gracias a mis jugadores, quienes demostraron madurez pese a ser jóvenes. Estoy orgulloso de este equipo que estuvo a la altura de las circunstancias", comentó el entrenador en diálogo con Deportes del Sur.

Sin embargo, el futuro de Bianco en el club aún es incierto. Consultado sobre su continuidad para el próximo año, el Chaucha fue prudente: "Ahora solo pienso en descansar. Los últimos tres años fueron muy movidos para mí, donde tuve la particularidad de haber salvado a varios equipos. Tengo que juntarme con los dirigentes en estos días para saber si están dadas las condiciones para que continúe. Me siento cómodo en Arsenal y, en caso de no haber ningún inconveniente, no tendría problema en continuar en el club", expresó Bianco en Radio Urbe 97.3.

La hinchada del Viaducto se mantiene expectante sobre la decisión del DT, quien se ha ganado un lugar especial en el club tras lograr la permanencia en un año de grandes desafíos.