Joven madre denunció a su marido por constantes agresiones y amenazas hacia ella y su hija

Se trata de un nuevo caso de un violento que amedrenta a su pareja y la deja con secuelas físicas y psicológicas. Según consta en el expediente policial y a raíz de los detalles que brindó la damnificada cuando se presentó en la respectiva seccional para dejar constancia de todo lo que le estaba pasando, este la golpeaba con infinitas excusas y no quería siquiera que tenga un trabajo estable, como así tampoco que se maquille.

Yamila R. es la víctima en cuestión, de 28 años, y denunció a Alexis V., con quien mantuvo una relación sentimental durante un largo período. Además, tuvieron una hija en común, aunque la damnificada ya era madre de otra pequeña de una anterior relación. Siguiendo su testimonio, confesó que él le pegaba a esta última debido a que no tenía su misma sangre, motivo por el cual no la quería.

El último episodio de violencia fue el domingo a la madrugada, cuando los cuatro retornaban de la casa de unos familiares. Allí, el hombre se enojó y le pegó delante de la niña más chica, la cual lloraba asustada. Ese fue el punto de partida para que denunciarlo en la Comisaría 5ta. de La Capilla. Para colmo, en un posteo de Facebook la mujer sostuvo que tras la golpiza, el agresor se marchó a festejar el Día del Bombero Voluntario al cuartel de Florencio Varela.

“Cuando me pegaste la primera vez me tendría que haber ido, nunca tuve que perdonarte. Las veces que me hiciste hacer como si nada pasara; las veces que me alejaste de mi familia y amigas. Las veces que falte al trabajo porque estaba con moretones y muy golpeada; las veces que me pegaste y no me saqué foto. Siempre sometiéndome a este infierno, jugando con mi mente manipulándome, destruyendo mi salud mental”, indicó muy angustiada Yamila y adjuntó imágenes de los golpes recibidos y de chats violentos.

Cabe destacar que entre todas las amenazas, el sujeto le dijo que le iba a quitar la tenencia de la hija que tienen en común y aludió que lo hará a través de los contactos generados por su puesto laboral en el servicio penitenciario.

La víctima y las chiquitas se fueron de su vivienda y están viviendo en la casa de unos familiares cercanos para no tener que enfrentar una situación de riesgo, ya que no puede mantener contacto con el golpeador. Además, pidió una restricción perimetral y un botón antipánico.