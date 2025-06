La Selección Argentina de beach handball sueña en grande en el Mundial

El combinado albiceleste, que tiene en equipo de Victorio D'amore Badaracco, de la Municipalidad de Quilmes, le dio continuidad al rendimiento estelar durante la fase de grupos, en donde había derrotado a Uruguay, Senegal y Brasil por el Grupo D, en orden sucesivo, y así es como recaló en la grilla actual donde despachó con un contundente triunfo a los norteamericanos por 2 a 0 gracias a los sets 26 a 14 y 28 a 6 por la primera fecha estructura.

Con este resultado, sumado a los triunfos de Túnez frente a Uruguay y Brasil ante Tailandia, el equipo al mando de Andrés Bueno clasificó ya a los play-off, pero el contrincante saldrá de cómo se desarrollen los próximos emparejamiento, pues en las playas de Hammamet estarán delante primero los tailandeses y después los anfitriones.

¿Qué pasó en el juego con los mexicanos? Los exponentes no fallaron en su presentación de la Main Round, le ganaron a México con total autoridad y cumplieron su primer objetivo en el Mundial que era llegar a cuartos de final del certamen. En su duelo ante el tercer equipo proveniente del Grupo C, la Selección pudo imponer su ritmo de juego tras un gol inicial del adversario de turno.

Parcial de 8 a 0, con Juan Bautista Dirr como protagonista en el goleo, y una gran actuación defensiva colectiva coronada con uno de los cuatro goles que pudo firmar en todo el partido Felipe Alvarez desde el arco albiceleste, para a partir de allí ser total dominador de las acciones. Desde el lateral izquierdo, Nicolás Santa Cruz -goleador del encuentro con 16 puntos- hizo mucho daño y Argentina se quedó con el primer parcial 26 a 14.

En el segundo set, la dinámica del encuentro no sólo no varió si no que se incrementó la superioridad nacional que apenas sufrió un gol en ocho minutos y tres en total en todo el segundo parcial. Los goles de Santa Cruz continuaron, Felipe Alvarez siguió cerrando el arco -y aportando tantos cuando tuvo la chance- y la defensa principalmente siguió siendo determinante para el 28 a 6 final de segundo set.