La Universidad de Brown cierra dos sedes y traslada actividades a su campus

"Por motivos de público conocimiento y en el marco de las dificultades presupuestarias que atravesamos el conjunto de universidades nacionales, nos vemos en la obligación de trasladar las actividades que desarrollamos en las sedes Somellera y Esteban Echeverría, a nuestro Campus Universitario y a la modalidad virtual", informó la UnaB a través de su página web y sus redes sociales.

A pesar del impacto negativo, el comunicado abre una ventana de esperanza a que se resuelva el conflicto pueda retrotraerse esta medida: "Esperamos que pronto pueda superarse la actual coyuntura y que la UNaB retome la posibilidad de reabrir sedes en el territorio garantizando el derecho al acceso a la educación superior".

Este no es el único caso en la región: previamente, la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) había informado que no inscribirá nuevos estudiantes a las carreras de Tecnicatura Universitaria en Programación Informática (TUPI) y Licenciatura en Informática (LI), hasta nuevo aviso, ya que "no puede garantizar el acceso en condiciones adecuadas a dichas carreras".

El próximo jueves 21 desde las 19, las universidades públicas en todo el país abrirán sus puertas a la comunidad para desarrollar actividades culturales, musicales, académicas, de investigación y científicas, informó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Hasta las primeras horas del viernes 22, esta actividad, organizadas por las propias casas de altos estudios, brindará la oportunidad de explorar, conocer y descubrir el "hacer universitario" a partir de actividades específicas desarrolladas según la especialidad de cada universidad.

"Ciencia, tecnología, investigación, conocimiento y aprendizaje estarán esperando el aniversario de los 75 años de la gratuidad universitaria en Argentina", destacaron desde el CIN al dar a conocer la convocatoria.