Lamentables opiniones de Maravilla Martínez por el caso Imane Khelif

"La estupidez e incompetencia humana carece de todo límite. Parece que millones de años de evolución de nada sirven si dudamos que debemos ir al ginecólogo o al andrólogo y nada+. Parece que tenemos que perder vidas de mujeres para reparar algo que ya no tiene arreglo. COI inutiles", afirmó Martínez en su cuenta de la red social X.

Las referencias que hace el ex púgil, donde además habla de "perder vidas de mujeres para reparar algo que ya no tiene arreglo" sin mucha correlación con el tema en cuestión, llevan directamente a lo padecido por Khelif, quien en 2023 fue descalificada del Mundial de Boxeo, en Tashkent, Uzbekistán, porque supuestamente no cumplió con los estándares de una "prueba de elegibilidad de género" no especificada.

Pese a esto, la atleta argelina se habría realizado estudios para comprobar su género y los mismos arrojaron que es una mujer cisgénero: su identidad de género corresponde con el sexo asignado al nacer. Los mismos habría certificado que padece hiperandrogenismo, una condición médica hormonal, pero que no niega su género.

"Lo que me parece tremendo es estar debatiendo nosequecosa cuando las imágenes hablan por sí solas. Hace falta chequear más? Fijate los cromosomas del ganador del combate. Hace falta más?", insistió Maravilla cuando algunos de sus seguidores intentaban explicarle matices que evidentemente escapan a su entendimiento.