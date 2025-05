Le robaron una yegua en Quilmes y ofrece una recompensa para recuperarla

Nuevamente, los hechos de delincuencia en Quilmes ponen en alerta a los ciudadanos y en esta oportunidad lo sufrió un hombre en su casa mientras estaba durmiendo, motivo por el cual no pudo identificar a los hampones responsables. Este ilícito en particular puede tener diversos fines y no es nada extraña la sustracción de caballos, ya que su utilización puede tener diversos fines. La más macabra es la faena para comercialización.

Así las cosas, el damnificado radicó la correspondiente denuncia policial y difundió el caso a través de redes sociales para obtener una rápida viralización entre los usuarios de toda la comunidad. Según contó, él tenía a su yegua llamada Amara en el patio trasero de su vivienda. Durante la madrugada, alguien entró, la desató y se la llevó de manera sigilosa por las calles de Villa Luján.

Desesperado por lo ocurrido, publicó una foto y dijo que habrá una recompensa económica para aquellas personas que le lleven información certera acerca del paradero del animal para poder traerla de nuevo a su hogar. Por ahora no tuvo noticias, pero espera que se comuniquen a su teléfono personal 1124627068 cuanto antes ya que es imposible que hayan llegado muy lejos.

Amara es de pelaje marrón, tiene una mancha blanca en el lomo y una cicatriz en la pata izquierda. Además, responde si alguien emite un silbido o chiflido, algo que podría facilitar rápidamente su identificación.

Es importante resaltar que en el último tiempo se produjeron ilícitos similares, siendo el más resonante uno ocurrido en Florencio Varela a principios de este año, luego de que un sujeto robó un caballo bajo la misma modalidad y lo faenó. El hecho no pasó desapercibido, teniendo en cuenta que agentes policiales desbarataron un matadero clandestino en el mencionado distrito a fines de 2024 en el cual vendían carne de equinos como si fuese de vaca.