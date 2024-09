Lo sorprendieron tres veces robando, lo detuvieron, y lo dejaron en libertad

El insólito caso se da en medio de un claro combate contra la inseguridad en un distrito afectado por una situación común a toda el área metropolitana. Sin embargo, esto excede el trabajo policial y cae en manos de la Justicia, ya que los agentes, cada vez que el chico salió a robar, lograron detenerlo. Lamentablemente, nada pueden hacer ellos para evitar que salga a las calles nuevamente y, para colmo, los ilícitos los perpetró siempre en la misma zona de la ciudad.

El joven en cuestión tiene 16 años y el sábado pasado fue aprehendido en las inmediaciones de Carlos Pellegrini y Sáenz Peña, cerca del Sanatorio Trinidad, cuando rompió el vidrio de un Renault Captur para sustraer diversos objetos. Lo hizo con ayuda de un mayor, de 26 años, que también quedó tras las rejas. El dueño del auto denunció que le faltaba una mochila en la cual estaba su celular, varios libros y documentos personales de gran importancia. Al llamar al 911, los agentes de la seccional Tercera se acercaron y dieron con el paradero del hampón. Tras ello, su primo se hizo cargo y lo fue a buscar, motivo por el cual salió en el día.

Sin embargo, el martes ocurrió algo similar en Islas Malvinas y Gran Canaria, cuando reventó un cristal de otro automóvil y se apropió de una campera que no le pertenecía, además de otras cosas. Pero lo más insólito de la situación es que, tras perpetrar el robo, cayó junto con su primo, el mismo sujeto que anteriormente se había hecho cargo de él.

Por no tener aún la mayoría de edad, volvió a salir. Lamentablemente, se ve que no aprendió y al otro día, el miércoles, de manera increíble fue detenido por el mismo motivo. Junto con otros dos menores y con el mismo hombre de 26 años con el cual lo encontraron la primera vez, intentaron asaltar un Fiat Cronos en Gran Canaria y Jujuy. Por suerte no llegaron a robarle, ya que los dueños se dieron cuenta a tiempo y llamaron a las autoridades.

Esto se da en medio del debate sobre la baja en la edad de imputabilidad y teniendo en cuenta que muy posiblemente, el menor de 16 de años va a volver a delinquir con total libertad, porque sabe que saldrá pronto.