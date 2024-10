Lomas Athletic venció a Quilmes y se aseguró su lugar

El partido fue disputado de principio a fin, pero el gol de Aylín Ovejero, a los 27 minutos del segundo cuarto, marcó la diferencia. Ovejero, quien ya acumula nueve tantos en el torneo, aprovechó un córner corto tras una precisa asistencia de María Emilia Forcherio para sentenciar el marcador. A pesar de los intentos de Quilmes por revertir la situación, la defensa de Lomas se mantuvo firme, permitiendo que el equipo dirigido por Lucas Vila mantuviera su arco en cero y consolidara su liderazgo.

Con esta victoria, Lomas Athletic suma 53 puntos, manteniéndose en la primera posición de la tabla. A falta de cinco fechas para el final de la fase regular, el equipo ya tiene garantizado su lugar en las semifinales, lo que les permite evitar los Play-Offs iniciales y esperar rival. Actualmente, el principal competidor para enfrentarse en la próxima etapa sería GEBA, pero los equipos de Arquitectura, Santa Bárbara, Banco Provincia y San Fernando también están en la lucha por un lugar en las instancias decisivas. Lomas enfrentará a Club Italiano en el recupero de la 5º fecha y luego recibirá a San Isidro Club (SIC) en su estadio.

La arquera Clara Barberi, figura del equipo y parte de la Selección Argentina que obtuvo la medalla de bronce en París 2024, se mostró satisfecha con el desempeño del equipo, aunque destacó la importancia de no relajarse. "Queríamos asegurarnos el pase a las semifinales, pero eso no significa que no podamos perder. Seguimos enfocados en mejorar nuestro juego y en mantenernos competitivas", afirmó. Con el objetivo de obtener un nuevo título para sus vitrinas, Las Conejas siguen adelante, motivadas por su racha invicta y con la vista puesta en los próximos desafíos.

Posiciones actuales: Lomas Athletic 53 puntos, Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA) 42, Arquitectura 37, Santa Bárbara 36, Banco Provincia y San Fernando 35, Club Italiano 34, Quilmes 28, Ciudad de Buenos Aires 25, San Lorenzo 22, River Plate 21, Saint Catherine's 16, Vélez Sarsfield 14, San Isidro Club (SIC) 12.