Los Andes, con bajas sensibles para recibir a Gimnasia y Tiro

De esta manera, por primera vez en el campeonato, el DT no podrá repetir la dupla de centrales conformada por Riquelme y Brian Leizza, quienes jugaron todos los partidos hasta el momento. Vale recordar que en el encuentro frente a Colegiales, Lemos apostó por una línea de tres defensores e incorporó a Francisco Marco junto a ellos, pero en todos los demás compromisos mantuvo la zaga central intacta.

La baja de Riquelme genera un problema táctico importante, ya que obliga al entrenador a reemplazar a uno de los pilares del esquema defensivo. En ese sentido, los principales candidatos para ocupar el lugar del jugador formado en las inferiores de Argentinos Juniors son Francisco Marco , Lucas Barrientos y Guido Segalerba.

De los tres, Barrientos y Segalerba se desempeñan como primeros marcadores centrales, mientras que Marco, por su condición de zurdo, suele jugar más cómodo por izquierda. Si el entrenador optara por incluir a Marco, Leizza pasaría a ocupar el lugar de Riquelme en el centro de la defensa.

Sin embargo, el panorama se complica aún más debido a la incertidumbre sobre la presencia de Agustín Bellone, el habitual lateral derecho titular del equipo. El jugador sufrió un golpe en el abdomen durante los entrenamientos previos al último partido ante Racing de Córdoba , lo que lo marginó de dicho encuentro. Su participación este sábado no está garantizada.

En caso de que Bellone no llegue a recuperarse, Barrientos sería el primer candidato para ocupar el puesto de lateral derecho, ya que fue quien reemplazó al ex Chaco For Ever en el empate ante Racing. Si esto ocurriera, entre Marco y Segalerba saldría el sustituto de Riquelme en el centro de la zaga.

Con estas incógnitas por resolver, Los Andes ultima detalles para enfrentar a Gimnasia y Tiro en uno de los partidos correspondientes a la fecha 9 del Torneo Apertura de la Primera Nacional. El árbitro del encuentro será Joaquín Gil, quien dirigirá por primera vez al Milrayitas en esta temporada.

El equipo necesita encontrar soluciones rápidas para mantener la regularidad en un torneo tan competitivo como la Primera Nacional. La suspensión de Riquelme y las posibles ausencias de otros jugadores clave obligan a Lemos a ser creativo y buscar alternativas que no debiliten el funcionamiento colectivo del plantel.

Con estas modificaciones en mente, el Milrayitas buscará sumar de a tres ante un rival directo en la lucha por los puestos de vanguardia.