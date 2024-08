Los Andes tendrá representación en la Celeste y Blanca

Barrientos, visiblemente emocionado, compartió sus sensaciones en una entrevista exclusiva con Deportes del Sur: "Todavía no puedo creer que el propio Javier Mascherano se fijó en mí. Estoy viviendo un sueño. Nunca me imaginé que podía llegar a darse esta situación de estar jugando en la tercera división del fútbol argentino y que la selección juvenil me convoqué". El joven, que admira profundamente a Mascherano desde el Mundial de 2014, confesó sentirse como un "infiltrado" entre sus compañeros de la selección, muchos de los cuales ha visto jugar en televisión.

Este hito para Los Andes marca un antes y un después, recordando la última vez que un jugador del club fue convocado a la Sub-20: Jonatan Maidana, quien participó en el Campeonato Sudamericano de 2005 y fue parte del equipo que clasificó al Mundial de Holanda.

A nivel local, Barrientos es consciente del desafío que enfrenta con Los Andes, un equipo que atraviesa momentos difíciles en el campeonato. En una charla con Radio Urbe 97.3, el jugador expresó: "La vengo remando desde muy chiquito. Hoy me siento muy bien, siendo parte de un equipo que logró salir campeón y tiene un pie en una final. Sabemos que no estamos teniendo un buen momento en el campeonato y que tenemos que mejorarlo". Sin embargo, mostró confianza en el plantel y su capacidad para revertir la situación: "Estamos convencidos de que tenemos un buen equipo y que tenemos lo necesario para levantar el momento. Queremos terminar el año con el ascenso".

Mientras tanto, Los Andes se prepara para un duelo crucial este sábado contra Dock Sud en el Eduardo Gallardón. El partido, que se jugará a las 14.05, es vital para que el equipo logre acomodarse en la tabla y encarar de la mejor manera la final por el ascenso a la Primera Nacional.

El equipo dirigido por Fernando Ruiz enfrenta días complicados, con la baja de Luciano Maidana, quien sufrió una luxación en el codo izquierdo durante el partido contra Villa San Carlos y estará fuera por al menos seis semanas. Además, Ruiz deberá gestionar la ausencia de Federico Rotela, aunque cuenta con la buena noticia del regreso de Agustín Allione a las prácticas.

El partido contra Dock Sud es una prueba de fuego para Los Andes, que necesita sumar puntos y recobrar la confianza de cara a lo que se avecina.