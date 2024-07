Los Andes visita a Liniers y quiere despertar

Es el campeón vigente de la Primera B, pero la realidad marca que su principal competidor, Colegiales, supo conservar su imagen, algo que el Milrayitas no. "Hay que volver a agarrar esa costumbre de ganar. Es un partido para nosotros para demostrar carácter. Queremos jugar una final y llegar lo más lejos posible. Haremos el esfuerzo de llegar en un buen envión anímico, pero para eso hay que regresar al triunfo", aseguró el defensor de Los Andes Robertino Canavesio en diálogo con Deportes del Sur.

Será un partido por demás duro, ya que la Topadora del Oeste gozaba de un invicto de seis partidos y, ante su gente, cayó frente a Laferrere. Luego, visitó a Cañuelas y se llevó un empate inmerecido, donde fue más, y ahora buscará los tres puntos en su casa.

Por el lado del conjunto de Lomas, todo es cuesta arriba. No logra ganar, algunos de los puntos altos del Apertura no están al nivel que tenían y Ruiz, desde el banco, no logra encontrar las teclas que tiene que tocar para poder recuperar el ritmo que tenía algunos partidos atrás. El cruce que se dio en la primera mitad de la temporada terminó en una apretada victoria para el Rojo, por la mínima. Hoy tendrá que cortar una racha de cinco partidos sin poder ganar, con tres empates y dos derrotas sin poder marcar goles.