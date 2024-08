Matías Spedalieri debutó en el TC Bonaerense Clase Light

El hijo del afamado piloto y abogado Sergio Spedalieri logró hacer sus primeros registros en la carrera del TC Bonaerense junto al TCPM en La Plata y si bien no terminó de la manera esperada, para el joven volante es una experiencia enriquecedora y va por más: "Vengo de la Fiat 600 y ahora tengo la posibilidad de subirme a un auto de seis cilindros, lo cual ya es totalmente diferente y sin dudas que implica un aprendizaje y una adrenalina espectacular".

Agregó Matías Spedalieri: "Me siento muy feliz por este paso y ansioso porque llegue la fecha del 7 y 8 de septiembre, con mi chasista Cristian Raposo y mi motorista Alberto Azcárate. Todos me dan una mano importante con la telemetría e ingeniería en pista y en mi crecimiento como piloto, al igual que mi papá que me enseña muchísimo".