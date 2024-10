Morena Moix, más puntera que nunca en la Fórmula 1100 Bonaerense

Moix es una de las deportistas de la zona que más ha crecido en el último tiempo y sabe marcar el rumbo en la actual competencia de monopostos, con la mira en la próxima fecha, que será el 26 de este mes en Dolores.

"Ser líder requiere mucho esfuerzo, recién estoy empezando y mi crecimiento fue muy rápido. Cambió mucho mi calidad de manejo, me adapté bien al auto y trabajo mucho psicológicamente para que la cabeza no me juegue en contra con algunas maniobras. Nunca me conformo,siempre voy a más y me esmero cada día buscando la máxima concentración. Afortunadamente me ayudan a estar bien y a pulir cada detalle", indicó la dama de 17 años, quien aspira al título en la 1100 Bonaerense.