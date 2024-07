Nakache valoró el presente de Talleres

El volante es uno de los refuerzos del mercado de invierno del Tallarín y tuvo su ingreso ante el Funebrero, con una buena producción. Como balance del encuentro ante los de San Martín, el ex Lobo Jujeño señaló en diálogo con FM Urbe: "Hicimos un gran primer tiempo con muchas ocasiones de gol donde volvimos al arquero figura, después en la segunda parte ellos se encontraron con el penal y nos golpeó mucho desde lo anímico porque recién comenzaba el segundo tiempo y nos convirtieron sin merecerlo pero a pesar del sobresalto que pasamos en esos minutos posteriores, pudimos sostenernos y levantarnos el nivel para llevarnos esos tres puntos tan necesarios".

Además, habló de cómo está conformada la segunda categoría y profundizó sobre los rivales del conjunto de Remedios de Escalada. "Esta zona que nos toca afrontar es muy pareja, no es sencillo jugarse la permanencia pero tratamos de estar tranquilos con la cabeza fría, sabiendo que esto va cambiando semana a semana, hoy podes perder un partido y te metes en la zona roja pero ganas uno y ya te acercas a la zona de reducido. Está todo realmente muy parejo y cerrado pero nos tenemos que mentalizar en trabajar en lo nuestro y no mirar lo que hace el resto", consideró.

Finalmente, a título personal, abordó su presente y sus expectativas en Talleres. En este sentido, manifestó: "Esta oportunidad en Talleres me encuentra en un buen momento, creo que a mis 28 años generé mucha experiencia en la categoría. Afortunadamente puedo demostrar todo eso hoy en la cancha y me siento muy cómodo. Siempre que me tocó enfrentar a Talleres veía que el equipo cada vez está mejor y cuando llegué me sorprendí con el trabajo que tiene detrás. Antes de tomar la decisión hablé con ex compañeros, todos me dieron grandes referencias, puse todo en la balanza y no dudé en aceptar la oferta".