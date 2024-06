Para el DT de Los Andes, lo importante es "estar tranquilos"

Las prácticas transcurren tranquilas y las charlas con el cuerpo técnico sirven para alivianar algo de la presión que sienten por saberse apuntados por todos, por estar tan cerca del primer objetivo que se plantearon en el año, con un plantel que se fue conformando de a poco. Respecto del presente del Rojo, Ruiz comentó: "Estamos en una instancia donde el triunfo es muy importante, seguimos aprovechando y sosteniendo que esto depende de nosotros".

Además, dejó en claro algo no solo para la audiencia del ascenso, sino también para sus hinchas y los rivales: "En todo momento nos quitamos el nombre de candidatos, hay que trabajar con frialdad".

El orientador táctico del conjunto de Lomas de Zamora valoró por sobre todo "el esfuerzo de los jugadores" en el triunfo ante Merlo, y aseguró que más allá del juego, el sacrificio "en esta instancia es muy importante y lo que más suma".

Y a tal punto no quiere vivir más allá del presente inmediato, que cuando fue consultado sobre posibles escenarios y proyecciones que podría realizar él mismo como cabeza de grupo, Ruiz sentenció: "No me imagino nada, lo único que pienso en el entrenamiento de mañana".