Para Perazzo, "la toma de decisiones finales" es el déficit mayor

El encuentro estuvo marcado por la expulsión de Brian Fernández en el equipo visitante, lo que le dio a Temperley una ventaja que no supo capitalizar. Además, el Mirasol se quedó con nueve jugadores hacia el final del partido debido a la lesión de Bruno Cenci, pero ni siquiera eso fue suficiente para que el Gasolero lograra romper la igualdad en el marcador.

Perazzo explicó en diálogo con LocosxTemperley que la dificultad de abrir partidos cuando se tiene un jugador más no es exclusiva de su equipo, sino una problemática general en el fútbol. "Cuando el rival se cierra y se achican los espacios, es muy difícil encontrar los huecos", señaló el DT, quien recordó un partido similar contra Nueva Chicago en Mataderos.

El entrenador también reconoció que sus jugadores fallaron en las jugadas clave. "Generamos situaciones, pero fallamos en la toma de decisiones finales. A veces, también nos falta un poco de suerte, porque algunas jugadas que normalmente terminan en gol, en nuestro caso no lo hicieron", analizó Perazzo.

Desde la última victoria de Temperley el 19 de julio ante Chaco For Ever, el equipo no ha logrado sumar de a tres, y la urgencia por ganar comienza a pesar sobre los jugadores. Perazzo, quien como futbolista fue un destacado goleador, admitió que la presión de buscar la victoria a toda costa está afectando el rendimiento en los últimos metros de la cancha. "Esa urgencia de querer ganar nos lleva a jugar apurados, especialmente en los últimos 30 metros, que es donde más se necesita mantener la calma", reflexionó.

Temperley tendrá la oportunidad de cortar esta racha negativa el próximo sábado cuando reciba a Colón de Santa Fe. A pesar de que el Celeste no ha podido ganar en sus últimos cuatro partidos en el Alfredo Beranger, Perazzo mantiene la esperanza de que este sea el encuentro que marque un punto de inflexión en la campaña del equipo. "Nos preparamos bien para Colón y espero que podamos hacer un buen partido en nuestra cancha", expresó el técnico.

Finalmente, consultado sobre el ambiente en el vestuario, Perazzo afirmó que, a pesar de la frustración por los últimos resultados, el equipo sigue unido y confiado en que la racha se cortará. "Las rachas en algún momento se terminan, y a veces se gana el partido que menos se merece", concluyó.