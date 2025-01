Perata terminó un 2024 con logros a pleno

Perata señaló que lo logrado este año en handball superó sus deseos más profundos y le brindó cierta jerarquía en el mundo del deporte, por lo tanto agregó: "Me había agregado al grupo en el proyecto de Pablo Maiorano con la meta de asentarnos de a poco y en menos de seis meses logramos la primera meta a corto plazo. Luego nos fuimos entusiasmado y no pudimos detener el objetivo, lo seguimos proyectando. Ganamos todo de punta a punta, perdimos un sólo partido y le jugamos de iguala a igual a todos. Fue la cuarta vez que salí campeón en mi vida".

En cuanto a su proyecto musical, integra desde este año la banda de hard rock C.R.U.S.H, la cual tiene repertorio propio, se formó en Quilmes y hace covers del plano nacional: "Tengo un vecino del barrio que toca en una comparsa y es parte del proyecto, me invitó a hacer mi rol en batería y me siento pleno. El grupo buscaba un baterista y justo dio conmigo, hicimos una prueba, pegamos buena onda y tenemos todo lo necesario. Ya hicimos algunos shows en centros culturales y en canales de cable. Se abrieron puertas que antes no estaban y también llevan su responsabilidad".