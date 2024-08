Perazzo: "Después del uno a cero se vio nuestra peor versión"

La caída en Zárate expuso aún más las deficiencias de un equipo que rara vez patea al arco y que, últimamente, da signos grandes de fragilidad defensiva. "Después del uno a cero se vio nuestra peor versión. El partido estaba parejo, nos pusimos en ventaja y en una ráfaga nos hicieron tres goles. El empate fue un golpe fuerte y ya no nos metimos en partido", remarcó el DT, a la hora de analizar el encuentro en el que cayeron por 3 a 1.

Ahora se vienen duelos duros y, con este nivel, la posibilidad de recuperar puestos en la tabla se hace cada vez más lejana. "Todos los partidos son difíciles. Hoy por hoy el problema no es ni Atlanta, ni Estudiantes de Río Cuarto, hoy el problema somos nosotros. Tenemos que reacomodarnos. De los tres partidos que perdimos, creo que este es el único en el que perdimos bien", remarcó Perazzo en diálogo con Locos x Temperley.

Además de remarcar que "quedan diez fechas, muchos puntos en juego y no está todo perdido", remarcó que en la rotación no buscará en las inferiores y en los que recién están arrancando su carrera una salida en medio de una crisis. En este sentido, expresó: "A los chicos no se los puede exponer en situaciones críticas, los chicos no son salvadores. Nosotros tenemos que mirar para adentro y tratar de el próximo partido salir a ganarlo".