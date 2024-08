Perazzo: "No vi un equipo relajado"

"Es difícil analizar el partido porque fue más fricción y lucha que juego. Se dio algo entre el estado del campo de juego, las dimensiones de la cancha, el juego que proponían ellos y cierta complicidad con el árbitro, que les permitió pegar. Pero, más allá de esto, no vi un equipo relajado" detalló el director técnico del Celeste en diálogo con "Locos x Temperley".

Además, respecto de la actuación del equipo y, expresó: "El equipo metió, corrió, luchó, y en el segundo tiempo estábamos mucho mejor nosotros. Son esa clase de partidos que te los terminan ganando injustamente con una pelota parada".

Pero, más allá de lo que dejó el encuentro para los de Turdera, Perazzo cargó las tintas fuertemente contra el colegiado a cargo de aplicar el reglamento en Rafaela, a quien le atribuyó mucho de la caída. "Hubo una mano clara, y después del gol hubo cuatro o cinco jugadas de foul en las que no cobra nada. Está claro que lo del árbitro fue notorio. Las patadas que les pegaron a (Marcos) Arturia y (Pedro) Souto, después una mano en los últimos minutos, y se suma a todo lo que fue el partido en general, y es lo que más bronca nos da".

Finalmente, no sin dejar de hablar del juez principal, dio motivos de la presencia de Arturia en el banco de suplentes y su ingreso tardío: "Viene de un mes y medio sin jugar y estaba para media hora, no para más. El nos da un estilo de juego que nos permite asociarnos más. Pero reitero que estaba muy difícil jugar porque el árbitro dejó pegar mucho. A (Franco) Ayunta todas las pelotas que le llegaron, en todas le hicieron foul. Es muy difícil cuando uno propone y el rival te corta todas las jugadas con foul y no te deja progresar".