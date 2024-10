Polémica en la presentación de listas en Temperley

Se vivieron momento de incertidumbre en las oficinas del Gasolero: las agrupaciones "1912", de Lecchi, y "Socios x Temperley", de Aníbal Cariaga, que llegaron a un acuerdo electoral, presentaron la lista y no pudieron ver la lista de quienes enfrentarán el 24 de noviembre. Llamativamente, el presidente del Celeste, Martín Vila, explicó que la nómina de candidatos que nuclea a las cuatro agrupaciones del oficialismo se presentaría a sobre cerrado y sin posibilidad de que sus adversarios electorales la vean.

Desde la oposición manifestaron su rechazo a estos manejos que calificaron como "turbios", y sobre el cierre Lecchi expresó: "Esto es lo que el club no necesita. No podemos desangrar a la familia más grande del Sur con manejos poco transparentes que no hacen más que sembrar dudas de cara a las elecciones. Es parte de lo que tenemos que cambiar si queremos que Temperley vuelva a ser el que fue hasta hace no mucho".

La única mención que se hizo en forma oficial a la lista la realizó el presunto candidato de Unidos por Temperley y rector de la Universidad de Lomas de Zamora en diálogo con el medio partidario El Show de Temperley, que se encontraba cubriendo los hechos. Allí dio los primeros cuatro nombres de la misma, con Walter Bagnasco, Silvia González y Vila, aunque no se sabe en qué orden, ni las autoridades lo han especificado.