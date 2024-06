Pombo llegó a los 300 partidos con Berazategui

Esta vez, el Naranja sacó a relucir toda su jerarquía y volvió a demostrar por qué es el mejor equipo de la Primera C, que ya con vaivenes superados, sueña con cerrar rápido el Torneo Apertura y sumar un trofeo de campeón a sus vitrinas.

Y en la búsqueda de un nuevo título, los artífices se calzan la capa de héroe para agigantar sus historias dentro del club. Y después de que varios jugadores lleguen a los 100 partidos en el club, esta vez Pombo rompió la marca de 300 y sigue escalando entre los que más partidos se hicieron presente en la institución.

"Gracias a la gente por acompañar siempre. Los hinchas de Bera siempre fueron iguales, acompañaron en las buenas y en las malas, en todos lados. De visitante y a otras canchas también fueron, así que sólo podemos agradecerles", remarcó el volante creativo en declaraciones con El Informante Sur.

Además, analizó lo que fue la goleada naranja: "Estamos felices por el triunfo y el gol. Lo veníamos buscando hace rato y no se nos podía dar. Este es un rival difícil, en un momento nos manejaron la pelota, así que sabíamos que teníamos que recuperar y atacar rápido".

Por último, se refirió entre chistes a lo que fue su exquisita definición desde los 12 pasos: "Venía de dos penales errados, entonces tomé la decisión de picarla. Me salió, si no me salía me iban a putear como loco".

De este modo, el equipo conducido por Damián Troncoso llegó a los 41 puntos después de los 19 encuentros jugados, aunque todavía no puede confiarse porque sólo aventaja por tres unidades a su escolta General Lamadrid, a falta de cinco partidos para el final.