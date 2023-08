Posse: "Tenemos hombres y mujeres de gestión para transformar el país y la Provincia"

El precandidato a vicegobernador bonaerense, Gustavo Posse, en su visita a Hurlingham, destacó el armado amplio de la lista de Juntos por Cambio que encabeza Horario Rodríguez Larreta, y valoró la experiencia en la gestión para abordar los problemas reales de la gente.

"Tenemos hombres y mujeres de gestión para transformar el país y la Provincia", aseguró Posse, ayer a la tarde en una recorrida en la ciudad de Hurlingham, en la zona oeste del Gran Buenos Aires. “Hay una realidad que no espera en la Provincia: las víctimas del delito no pueden esperar, los pobres no pueden esperar, los enfermos no pueden esperar”, señaló.