Presencia matancera en la nueva fecha del TC Pick Up y TCP Pick Up

Está claro que se acerca el final de campeonato, que muestra a Juan Pablo Gianini como líder con 100 puntos y tres carreras ganadas, seguido por Gastón Mazzacane, piloto del Dole Racing de Ramos Mejía, con 80 y dos triunfos, mientras que en el tercer lugar se ubica Valentín Aguirre que cosecha 77,5. A su vez, el piloto de Ramos Mejía, Andrés Jakos, del equipo oficial Toyota Gazoo Racing Argentina y atención del Dole Racing se ubica 10°, con 51,50, mientras que Hernán Palazzo, también del equipo matancero, marcha 13° con 42 puntos.

En el capítulo pasado, el otro piloto oficial Toyota, Mariano Werner fue imbatible en el Villicum, de San Juan, y quiere dar pelea en la Copa de Oro, ya que el puntero, Juan Pablo Gianini (Ford), abandonó. En tanto, Hernán Palazzo (Toyota) y Valentín Aguirre (Chevrolet) completaron el podio de la novena fecha.

Palazzo, de la escudería de Ramos Mejía, presionó en todo momento a Werner. “Hernán (Palazzo) me corrió a muerte pero lo pude aguantar”, reconoció el entrerriano, quien explicó: “Fue una carrera sufrida y difícil, traté de taparle todos los huecos. Hernán (Palazzo) venía con un gran rendimiento, pensé que en algún momento se iba a caer. No tenía más resto, lo único que podía apretar eran los dientes".

Hernán Palazzo (Toyota Hilux) , que había sido excluido por un toque en la carrera que dio comienzo a la Copa de Oro, cosechó su tercer podio en 20 participaciones en TC Pick Up (todos en 2024) y su mejor resultado en la categoría. “Mariano (Werner) me ganó con categoría, se defendió muy bien, no me puedo quejar. Son cosas que quedan en la pista porque no son antideportivas, yo hubiera hecho lo mismo” , analizó el piloto de Pinamar.

En tanto, Gastón Mazzacane, con una VW Amarok, viene de ser sexto en San Juan y con ello se acomodó como escolta de Gianini. A su vez, un poco alejado de la pelea por el título, Andy Jakos finalizó en el séptimo lugar de la carrera del Villicum.

Por el lado de la categoría telonera de las chatas, el piloto de Villa Madero Matías Frano (Toyota Hilux) viene de ser cuarto en San Juan y se mantiene expectante en una categoría, que tiene a Nacho Fain como dominador.

El campeonato es liderado por Ignacio Fain, con 121 puntos (más cinco triunfos) y detrás siguen: Sebastián Salse (2 victorias), 82; Marcos Castro (1), 79, mientras que el Tano Frano aparece en el cuarto lugar, con 61 puntos y un triunfo.