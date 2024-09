Protesta de choferes de las líneas 500 y 383 por temor a perder sus trabajos

La víctima fatal es Sebastián Mieres, quien tenía 20 años. A partir del lamentable suceso, todo cambió en el distrito y se pusieron sobre la mesa de debate distintas cuestiones sobre el transporte comunal. Ahora son los trabajadores quienes lo están padeciendo, sin tener ninguna incidencia en la situación. Es por ello que decidieron expresar su malestar públicamente y hubo caos en las calles.

Tuvo lugar el jueves por la mañana, en el mismo momento en que en el Concejo Deliberante se estaba tratando un proyecto. Los conductores de la línea 500 y 383, nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), estacionaron sus vehículos sobre avenida Calchaquí a la altura de El Cruce y cortaron las principales arterias de acceso al territorio céntrico varelense, que también conectan Quilmes y Berazategui. El tránsito fue un verdadero caos y los vecinos estuvieron inmovilizados durante un largo rato.

Lo cierto es que fueron hasta la plaza San Juan Bautista, frente a la cual se ubica la sede del Municipio y algunos delegados pidieron hablar con las autoridades para mostrarles toda su preocupación al respecto de lo que se viene hablando. No quieren que le quiten la concesión a la empresa a cargo de ambas líneas, Transportes San Juan Bautista Sociedad Anónima (TSJBSA), controlada por Micro Omnibus Quilmes Sociedad Anónima (MOQSA), porque entienden que de ese modo podrían llegar a perder sus puestos de trabajos tan solo de un plumazo. Para colmo, la situación actual económica no ayuda y tienen otros problemas por tratar.

Además de ello, manifestaron por mejoras en sus salarios y por una renovación total de los coches, ya que a pesar de que tienen la VTV al día, la realidad muestra que los pasajeros viajan en condiciones deplorables y no se cumplen las normativas de seguridad.

Cabe destacar que además de cortar Calchaquí y la avenida San Martín, colocaron neumáticos para impedir el paso de otros ómnibus, hasta que todo se calmó pasado el mediodía y levantaron la protesta, para que los vecinos puedan circular nuevamente.

Luego del accidente en el que murió el joven de 20 años, sus padres dialogaron con los medios, sostuvieron que lo que sucede no es nada nuevo y que son urgentes las mejoras.

“Esto pasó siempre, no es de ahora, con la línea 500 fue toda la vida lo mismo. Los varelenses viajan de esta manera todos los días. Yo no digo que se cierre la empresa porque hay muchos trabajadores, pero que cambien las unidades, esas ya no pueden estar más. Si tienen VTV no sé cómo la pasan con el piso roto”, indicaron.