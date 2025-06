Rondina afina los detalles para el encuentro con Gimnasia y Tiro de Salta

El Cervecero se encuentra en los últimos aprontes para el choque del viernes contra el Lobo salteño y en el elenco titular el DT Sergio Rondina incluyó a Miño en los titulares en reemplazo de Pérez.

De este modo, el once que se perfila para enfrentar a Gimnasia sería: Esteban Glellel; Fernando Torrent, Gabriel Aranda, Francisco Flores y Leandro Allende; Joaquín Postigo, Iván Ramírez y Miño; Marcos Roseti; Belinetz y Emanuel Herrera.

En este contexto, el orientador Rondina habló sobre cómo llega el equipo al choque en Salta y sostuvo: "Hemos trabajado bien esta semana y arribamos en buenas condiciones al partido. Gimnasia y tiro es intenso, ataca con mucha gente y directo, así que intentarán ser protagonistas".

Sobre la actualidad del Decano en el campeonato, indicó en diálogo con FM Sur: "Nos duele estar en esta posición, vamos a hacer lo posible para torcer el rumbo. En líneas generales, nos arreglaremos con las inferiores, el mercado es difícil y en vez de apostar por jugadores del Federal apostamos por los chicos del club".

Los refuerzos siguen siendo un tema no resuelto en el Cerveceo, que al menos espera traer a otro jugador más. Sigue a prueba el delantero Matías Benítez: "No vamos a hacer locuras económicas, porque hay elecciones y buscaremos lo mejor que se pueda encontrar. El libro de pases cierra más tarde, pero tengo entendido que tenemos tres jugadores cerca. Lateral no vamos a buscar, tenemos a Leandro (Allende) y tuve una charla con Agustín Bindella. Además, tenemos a Ramiro Luna".